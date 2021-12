Francia-Norvegia, la finale mondiale è su Sky

Sarà Francia - Norvegia la finale che assegnerà il 25esimo titolo iridato della pallamano femminile. La sfida decisiva andrà in scena oggi – domenica – al Palau d’Esports di Granollers, in Spagna, a partire dalle ore 17:30 e in diretta su Sky Sport Action.

Il match rappresenterà il remake della gara che nel dicembre di un anno fa aveva assegnato gli Europei. Anche in quel caso nessuna delle contendenti era padrona di casa e una delle due aveva dovuto superare l’ostacolo del fattore-campo in semifinale. Venerdì è toccato alla Norvegia, detentrice del titolo europeo: le scandinave hanno avuto la meglio sulla Spagna in una semifinale dai ritmi elevatissimi e controllata per larghissimi tratti da Stine Oftedal e compagne (27-21). La Norvegia, squadra leggendaria del panorama sportivo femminile, è già sicura di mettere in bacheca la 30esima medaglia della sua storia tra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei: ora però l’obiettivo è far sì che questa sia d’oro, eguagliando così il record di quattro titoli vinti in mano alla Russia.

Dall’altra parte ci sarà una Francia a dir poco battagliera. Oro alle Olimpiadi di Tokyo, la squadra allenata da Olivier Krumbholz ha superato in rimonta (23-22) una Danimarca che appariva lanciatissima verso l’atto finale. "La calma è la nostra forza", ha detto l'ala Coralie Lassource in conferenza stampa. Coralità nel gioco e spirito di sacrificio saranno le armi su cui le transalpine punteranno per contrastare le favorite norvegesi in una finale che promette grande spettacolo. Su Sky Sport Action oggi pomeriggio si parte alle 17:30.