Italia terza nella staffetta mista a Obertilliach

Terzo posto per l'Italia nella prima staffetta mista stagionale di IBU Cup 2021/2022 di biathlon. A Obertiliach, in Austria, vittoria della Russia davanti alla Norvegia e ai nostri Beatrice Trabucchi, Michela Carrara, Didier Bionaz e Dominik Windisch.

Il quartetto russo, che ha utlizzato sei ricariche a terra, vince in 1:05:58.5, davanti alla Norvegia, che ha usato otto ricariche (5 a terra, 3 in piedi), seconda a 54.8. Terzo posto per l'Italia a 1:26:5, con nove ricariche (quattro a terra e 5 in piedi).