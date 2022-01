La tua casa dello sport 2022. La più bella. VIDEO

Nel nuovo anno appena iniziato, la “Casa dello Sport” di Sky sarà ancora più bella. E, per raccontarla, una clip sulle note della coppia d’oro del dream rap italiano, “La più bella”, singolo estratto da “Bromance” che rivisita il successo anni '90 di Raf, e che ha da poco ricevuto il disco di platino.

Una stagione di grande sport live da non perdere con gli appuntamenti top dello sport italiano ed internazionale. Tanti grandi eventi per tutti gli appassionati di sport, raccontati con l’inconfondibile “Sky touch” per accompagnare gli abbonati nel 2022.

A febbraio torna sui canali Sky il Sei Nazioni di rugby con in campo Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia, Galles e ovviamente l’Italia. Il 22 febbraio al via il World Padel Tour 2022: 22 tornei di cui 9 in Spagna, altrettanti in Europa, tre in America ed uno in Medio Oriente. A marzo tornano in pista i motori: ad aprire la stagione sarà la MotoGP che farà il suo esordio il 6 marzo, in Qatar- unica gara serale prevista-e si chiuderà con il tradizionale appuntamento di Valencia il 6 novembre 2022. Grandi speranze italiane con Bagnaia, Morbidelli e i giovani piloti azzurri. La Formula 1 riparte invece dal Bahrain il 20 marzo, per chiudersi il 20 novembre con 23 GP, di cui due in Italia con Imola ad affiancare la grande classica di Monza. Per rinnovare lo straordinario duello Verstappen-Hamilton, in un campionato che la Ferrari vuole tornare a tingere di rosso.