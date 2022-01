Europei, Lollobrigida bronzo nei 1500 metri

Secondo bronzo per Francesca Lollobrigida agli europei di pattinaggio sul ghiaccio in corso a Heerenveen, in Olanda. L'azzurra l'ha conquistato nei 1500 metri, dopo essere arrivata terza nei 3000 il giorno precedente. Oro all'olandese de Jong

E' ancora podio per Francesca Lollobrigida ai Campionati europei di pattinaggio velocità: l'azzurra oggi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1500 metri. Nella giornata di venerdì la numero uno delle lame lunghe in Italia era giunta terza nei 3000, distanza a lei più congeniale e che a dicembre l'aveva vista trionfare per la prima volta in Coppa del mondo. Oggi sul ghiaccio della 'Thjalf Arena' di Heerenveen in Olanda, considerata la 'mecca' per questo sport a livello mondiale, la pattinatrice originaria di Frascati ha concluso la gara in 1.54.505. La gara è stata vinta dall'olandese Antoinette de Jong - prima in 1:53.812 - brava a difendersi nel testa a testa conclusivo dalla connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083 (+0.27).