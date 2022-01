Pallamano, Italia alle Faroe per il Mondiale 2023

Quasi 3.500 chilometri per rincorrere i Mondiali 2023. È la distanza che la Nazionale di pallamano ha percorso per raggiungere Torshavn, capitale delle Isole Faroe, dove giocherà le gare del Gruppo 4 di qualificazione. È il primo turno, si aprirà venerdì e coinvolgerà, oltre agli azzurri e ai faroesi padroni di casa, anche Lettonia e Lussemburgo. Tutto sarà racchiuso in tre giorni, fino a domenica. In palio due posti per il secondo turno dei play-off che andranno in scena a primavera.



Il cammino degli azzurri avrà come apice il match di sabato 15 gennaio contro i padroni di casa delle Isole Faroe: l’incontro avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. In quanto sfida centrale del calendario, assumerà un ruolo potenzialmente decisivo nella rincorsa italiana ad un lasciapassare per il secondo turno.