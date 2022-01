L' Italia della pallamano può sorridere. A Torshavn, capitale delle Isole Faroe, ha centrato l'accesso ai playoff di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023 di Svezia e Polonia. Merito del successo contro il Lussemburgo nella terza e decisiva sfida del Gruppo 4: un soffertissimo 29-28 grazie al quale gli azzurri hanno ottenuto la loro seconda vittoria dopo quella di venerdì scorso contro la Lettonia e conquistato il primato della classifica . I playoff si giocheranno a marzo, quando l'Italia affronterà, in un turno a eliminazione diretta, una delle nove squadre peggio classificate agli Europei in corso in questi giorni tra Slovacchia e Ungheria.

Il Ct Trillini: "Gioia immensa"

"Abbiamo sofferto tantissimo e la gioia è proporzionale alla sofferenza, quindi immensa. Mi dispiace tanto avere fatto soffrire con noi anche chi ci ama e chi credeva in questa Italia. Oggi ho visto una squadra super motivata, a partire dai più esperti che hanno cercato sempre di infondere fiducia e coraggio in tutti i ragazzi. Sappiamo benissimo che qualificarsi ai Mondiali è molto difficile, ma noi dovevamo passare questo turno per giocare altre partite che contano e ci siamo riusciti. Sono fiducioso, perché abbiamo già dimostrato nelle qualificazioni europee di poter mettere in difficoltà squadre più avanti di noi nel ranking europeo, per cui potremmo avere delle possibilità e vogliamo giocarcele".