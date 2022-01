80 anni Ali, Buffa lo racconta in tre episodi

80 anni fa nasceva il più grande sportivo di tutti i tempi e Sky Sport ripropone stasera la produzione originale #SkyBuffaRacconta Ali, miniserie in tre puntate girata in America, nei luoghi in cui ha vissuto ed è stato protagonista “The Greatest”. Disponibile anche on demand

“È stato decisivo per uomini decisivi, ha detto di no quando gli sarebbe convenuto dire di sì, ma siccome la storia la fanno principalmente quelli che dicono no, lui di storia ne ha fatta e tanta.

Il mondo che ha dominato lui era il mondo in pellicola, non il mondo in digitale, ma in quello stesso mondo lui è stato l'unico afroamericano che abbia affrontato apertamente l'establishment e incredibilmente sia riuscito a sopravvivere. È stato la fotogenicità assoluta, un volto di cui non se ne aveva mai abbastanza. È lui che ha cambiato per sempre la percezione del connubio tra massa e velocità. È lui che ha inventato la gestualità dell'atleta. È lui che ha dominato lo spazio di cui parlava. È lui che ha tirato fuori l'attore da ogni campione. Ogni volta che abbiamo visto Usain Bolt LeBron James festeggiare sopra le righe la loro dominante fisicità, lo stavano semplicemente imitando.

Noi non abbiamo visto il decadimento di uomini fondamentali del Novecento, come Ronald Reagan, o donne, come Margaret Thatcher, ma abbiamo visto il suo: lui, che era stato per almeno dieci anni l'uomo più riconoscibile del pianeta Terra, ha accettato di farsi vedere in quella fase, ma così comportandosi, ci ha costretto a ripiegarci su noi stessi e a meditare sulla caducità della nostra esistenza”.