Pallamano, le semifinali di Coppa Italia su Sky

Il programma , ad onor del vero, sarà inaugurato già nel primo pomeriggio con l’apertura del calendario affidata alle campionesse d’Italia della Jomi Salerno opposte all’Alì-Best Espresso Mestrino, compagine padovana. Poi sarà la volta degli uomini con Sassari avversaria di Merano. Il tutto servirà a comporre metà del tabellone di domenica, prima che il pomeriggio possa entrare nel vivo con le due partite più attese. Quando le telecamere di Sky si accenderanno, per Bressanone e Pontinia ci sarà in balllo un traguardo dal sapore storico: entrambe non hanno mai raggiunto l’atto conclusivo della Coppa Italia. Favorite le altoatesine, capolista della Serie A Beretta e che in campionato hanno vinto l’unico precedente stagionale risalente al 4 dicembre scorso (30-28). Con ogni probabilità però il tecnico brissinese Hubi Nössing dovrà rinunciare alla fuoriclasse cubana Arasay Duran, out per infortunio.

Bressanone perde quindi una giocatrice valsa fin ora 69 gol in campionato: faccenda non da poco. Il pezzo forte però è il match tra Fasano e Conversano. Lato del tabellone da brividi e impietoso per due squadre che meriterebbero la finale per quanto mostrato fino ad ora e che daranno vita ad una sfida senza esclusione di colpi. I fasanesi, capolista della Serie A Beretta, hanno vinto giovedì in scioltezza contro Appiano e, in virtù del loro migliore piazzamento in regular season, hanno beneficiato di una giornata di riposo. Rovente, invece, il quarto dei campioni d’Italia conversanesi giocato meno di 24 ore fa: è servita la lotteria dei tiri dai sette metri ieri per eliminare Bressanone. “Ho sempre che detto che la squadra che più mi preoccupava è Fasano – ha confessato il portiere conversanese Pasqualino Di Giandomenico, MVP del quarto di finale – perché giocano con una grinta incredibile. Sono certo che sarà una bella partita e non vediamo l’ora di giocarla”. Nel derby si sfidano tanti ex, tra i quali anche l'ala Demis Radovcic e il portiere Vito Fovio, i due giocatori in attività più titolati della competizione con dieci e otto edizioni della Coppa Italia in bacheca. Solo uno proseguirà la corsa verso il titolo.



Su Sky Sport Action la maratona dedicata alla pallamano italiana inizia alle 18:30 con Brixen Südtirol – Pontinia. Poi, alle 20:30, spazio a Fasano e Conversano. Il tutto anticiperà le finali di domenica pomeriggio, anche in questo caso entrambe in diretta su Sky.