Il record di Alexander Ovechkin , star 36enne dei Washington Capitals e numero uno dell’hockey russo, cioè dello sport più popolare nel Paese di Putin , non arriva proprio nel momento più favorevole. Ovechkin raggiunge quota 766 reti nella NHL con una doppietta contro Calgary e nella classifica di tutti i tempi raggiunge al terzo posto Jaromir Jagr , grande campione della Repubblica Ceca che a 50 anni gioca ancora in patria nel suo Kladno di cui è anche proprietario. Era stato lo stesso Jagr ad anticipare e salutare l’impresa di Ovechkin , annunciando che secondo lui il russo potrebbe ora raggiungere le leggende di questo sport Gordie Howe (801 gol) e Wayne Gretzky (894 gol). D’altronde lo scorso anno Ovechkin aveva allungato il suo contratto con i Capitals di ben 5 stagioni, per giocare oltre i 40 anni e avere una chance di fare l’impresa che tutti ritenevano impossibile: superare Gretzky , The Great One, il più forte di tutti i tempi.

Le differenze tra Ovechkin e Jagr

Se parliamo di hockey, Ovechkin e Jagr si ammirano e si rispettano. Per il resto non potrebbero essere più distanti. Al russo viene ricordata in questi giorni la sua vicinanza con Putin, che ha supportato ad esempio promuovendo sui social il cosiddetto Putin Team con altri campioni dello sport della sua nazione. Dopo l’inizio della guerra in corso, ha dichiarato di essere genericamente per la pace, ed è sembrato in evidente imbarazzo nella conferenza stampa in cui è stato interrogato dai giornalisti sulla vicenda. Nessuna parola per l’Ucraina. Jagr invece si adoperato per raccogliere fondi in favore dei profughi ucraini che arrivano in Repubblica Ceca e anche la NHL ha deciso di sostenere economicamente la sua iniziativa. Il suo numero di maglia è il 68, per ricordare per sempre l’anno dell’invasione russa nel suo paese e la Primavera di Praga. Jagr non era nemmeno nato, lui e la sua famiglia comunque non hanno mai dimenticato. Ovechkin segnerà ancora molti gol. Farà la storia nell’hockey. Ma è quello che dirà o farà fuori dal ghiaccio che, inevitabilmente, avrà al momento una maggiore rilevanza.