Servirà un’impresa, ma l’Italia della pallamano è pronta. Oggi alle 18.30 alla Kioene Arena di Padova e in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, la Nazionale azzurra sfiderà la forte Slovenia nell’andata dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023 di Svezia e Polonia. Sarà il primo di due confronti ravvicinati, con le due squadre che si sfideranno nuovamente il prossimo 20 marzo a Celje, in casa degli sloveni. Il sorteggio ha riservato all’Italia il peggiore avversario possibile, tra quelli impegnati in questa fase di play-off: nonostante il 16° posto agli Europei conclusi a gennaio in Ungheria, la squadra che giungerà a Padova è composta da giocatori di altissimo livello, a partire dal centrale Miha Zarabec proveniente dal Kiel, squadra tedesca fra le più titolate d’Europa, per arrivare al gioellino Domen Makuc, 21enne già dalla passata stagione tra le stelle del Barcellona detentore della Champions League. Anzi, tale è stata la delusione per il piazzamento agli Europei da costare l’esonero al tecnico svedese Ljubomir Vranjes, sostituito da Uros Zorman, recordman di presenze da giocatore e che alla Kioene Arena debutterà alla guida della selezione nazionale.

L’Italia gioca senza pressioni, ma proverà a far pesare il fattore campo. A Padova sarà la prima partita ufficiale con il pubblico sugli spalti e con una capienza degna di nota. La prevendita è andata avanti a gonfie vele e c’è attesa per vedere all’opera Andrea Parisini e compagni, giunti a questi play-off a distanza di 17 anni e dopo avere superato il primo turno a gennaio battendo, sul neutro di Torshavn, la Lettonia e il Lussemburgo. L’Italia che scenderà in campo sarà ancora una volta giovanissima: media età che non supera i 24 anni e rientri, rispetto alla trasferta alle Faroe, del terzino Kreshnik Kasa, dell’ala sinistra Giovanni Nardin, del centrale Giacomo Savini e del pivot Axel Oppedisano. Rosa al completo, carica massima.

Il dt Trillini: "Due partite fondamentali"

“L’atmosfera è molto serena. C’è tranquillità e questo ci ha permesso di prepararci al meglio”, ha detto alla vigilia il direttore tecnico Riccardo Trillini. “Queste sono le partite che volevamo giocare, è vero, ma senza dimenticare che questa Italia deve ancora crescere molto, soprattutto sotto il profilo del gioco. Il nostro obiettivo è giocarci tutte le nostre carte migliori per qualificarci agli Europei 2024, a partire dal prossimo autunno: perciò queste due partite contro un’avversaria come la Slovenia saranno fondamentali in questo processo di miglioramento. Siamo felicissimi di tornare a Padova e di poter ritrovare i nostri tifosi sugli spalti”.

Curiosità: Italia e Slovenia si sono affrontate per la prima volta il 18 marzo del 1992. Esattamente trent’anni prima del nuovo confronto che andrà in scena a Padova stasera. Alla Kioene Arena inizio alle 18.30 e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle ore 18.30.

Domenica 20 marzo la gara di ritorno

In differita, invece, la gara di ritorno, che si disputerà domenica prossima alla Zlatorog Arena della città slovena di Celje. Appuntamento alle ore 22 su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Chi passa il turno affronterà la Serbia nel secondo Playoff di qualificazione, in programma a metà aprile.