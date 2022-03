Alla Kioene Arena, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 l’Italia ha affrontato la Slovenia. La Nazionale ha giocato con un'inusuale maglia rossa in omaggio alla città di Padova che ha ospitato l’evento. “Padova e il Veneto sono territorio di pallamano”, aveva ha dichiarato il vicepresidente Cenzi. Per i nostri una sconfitta di misura in questa sfida d'andata