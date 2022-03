Nazarè, l'onda dei sogni. Lo speciale su Sky Sport

La storia di un paesino di pescatori del Portogallo entrato nel mito per le sue onde giganti e i suoi surfisti. Lo speciale in onda oggi alle 18.15 su Sky Sport 24- e disponibile on demand- ci porta a Nazarè Condividi

Nazaré è un posto speciale, con una storia speciale. Un piccolo paese di pescatori nel cuore del Portogallo. A metà strada tra Lisbona e Porto. Dove le tradizioni e le innovazioni tecnologiche vanno a braccetto. La pesca e il turismo estivo da una parte, il surf dall’altra. Da diversi anni ormai il surf è diventato internazionale. Non si surfa più solo alle Hawaii, in California o in Australia. Sono tanti gli spot europei. In Portogallo c’è l’unica tappa della World Surf League. A Tokyo è stata assegnata la prima storica medaglia alle Olimpiadi. Ma lì si gareggia su onde di uno o due metri. Quando si superano i sei metri, si entra nel mondo del Big Wave. E Nazaré è diventata da qualche anno il paradiso del surf su onde giganti.

Il canyon sottomarino più grande d'Europa Quelle onde che sono costate la vita a tanti pescatori, sono diventate ora la principale attrazione turistica invernale di questo paesino famoso in Portogallo per le donne con le sette gonne e il pesce secco. Il mito delle onde di 30 metri a Nazaré nasce sott’acqua, grazie al suo canyon sottomarino. Il più grande d’Europa. Che finisce a circa un km da Praia do Norte. Proprio di fronte al Faro. Canyon che ha la capacità di comprimere ed aumentare la velocità delle mareggiate. Questo effetto attira le onde che si amplificano e scontrano al momento giusto, creando un cuneo che le trasforma in “bombas” come le chiamano i surfisti a Nazaré. In pratica un’onda di 12-15 metri può diventare all’improvviso di 25. Nazaré e i suoi surfisti sono diventati anche i protagonisti di una serie televisiva disponibile on demand su Sky Documentaries: “La Grande Onda”. Nella seconda stagione (in uscita nei prossimi mesi), ci sarà anche la nostra guida in questo viaggio: Alessandro Marcianò, il primo surfista italiano di onde giganti a trasferirsi a Nazaré.

©Getty