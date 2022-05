Surf su onde giganti, c'è un nuovo record mondiale

Il surf su onde giganti ha un nuovo record del mondo, ed è del tedesco Sebastian Staudtener. Surfata un’onda di 26,21 metri, 86 piedi. Il pazzesco risultato risale al 29 ottobre del 2020 ed ora è stato ufficializzato anche dal Guinness dei Primati con una premiazione in uno dei luoghi simbolo di questa disciplina estrema, il Faro di Nazaré, in Portogallo. Quello di Staudtner è il terzo record del mondo stabilito di fronte alla mitica Praio do Norte della cittadina portoghese e riconosciuto dalla World surf League, dopo quelli dell’americano Garrett Mcnamara nel 2011 e del brasiliano Rodrigo Koxxa nel 2017.