Morto Lester Piggot, il fantino più vincente

In carriera ha vinto 4.493 volte, la prima a 12 anni

Soprannominato The Long Fellow perché dotato di un’altezza e un peso non comune nei fantini (1.73 per 58 kg) guidò il suo primo cavallo vincente, The Case, ad Haydock nel 1948 quando aveva appena 12 anni. La sua longevità è stata un esempio per tutti: 4.493 vittorie all’attivo (tra le quali 30 Classiche nazionali), undici campionati di fantino conquistati. Quanto al Derby, all’epoca la corsa più importante del mondo, lo vinse per la prima volta nel 1954 in sella a Never Say Die e l’ultima nel 1983 con Teenoso. Tra i successi da ricordare, anche i tre Prix de l’Arc de Triomphe. Si ritirò definitivamente dalle corse nel 1995, a sessant’anni. L’ultima vittoria, quella con Palacegate Jack ad Haydock, la stessa pista su cui aveva esordito, nel 1994, poche settimane prima del suo 59esimo compleanno.