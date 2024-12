Nuoto, argento per Mora, 4x100 mista di bronzo

Finiscono con altre due medaglie per l'Italia i Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Argento per Lorenzo Mora nei 200 dorso alle spalle dell'ungherese Hubert Kos. Bronzo invece per la staffetta 4x100 mista con in vasca Mora, Viberti, Busa, Miressi. Da segnalare anche i quarti posti di Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo nei 50 rana e il sesto della giovane staffetta mista femminile