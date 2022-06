Pallamano, la Final4 di Champions è su Sky

Le campionesse in carica del Kristiansand, Győri, Esbjerg e Metz si sfidano alla MVM Dome di Budapest. La finale LIVE su Sky Sport Arena il 5 giugno alle 18:00, semifinali in differita alle 08:30 e alle 10:00. Sugli spalti previsti 20mila spettatori Condividi

La Champions League giunge all’atto conclusivo e riporta la grande pallamano su Sky. Nel weekend, nella nuovissima MVM Dome di Budapest e davanti a 20mila spettatori, andrà in scena la Final4 che assegnerà il trofeo più ambito del continente per la 29^ volta nella storia. A difenderlo ci saranno le campionesse in carica del Vipers Kristiansand, norvegesi che lo scorso anno, a sorpresa, avevano trionfato in finale le francesi del Brest. La caccia al titolo è aperta e sarà su Sky Sport Arena in particolare domenica, con le semifinali in differita (ore 08:30 e ore 10:00) e con la finale in diretta alle 18:00.





Per puntare alla sfida conclusiva, Kristiansand dovrà superare concorrenza e ambizioni del Metz, compagine francese alla sua seconda volta in Final4, qualificata senza avere disputato il quarto di finale, all’origine previsto con le russe del Rostov-Don, poi squalificate per effetto delle sanzioni imposte alla Russia. Fra le norvegesi tante stelle dell’handball continentale, a partire dalla mancina Nora Mørk: cinque Champions League in bacheca con tre squadre diverse (Larvik, Győri e Kristiansand) e quest’anno 96 reti all’attivo.

L'altra sfida è tra Győri Audi ETO ed Esbjerg Dall’altra parte del tabellone si sfidano tradizione e novità. La prima risponde alle ungheresi del Győri Audi ETO, club che ha dominato l'Europa con cinque vittorie in Champions nel periodo 2013-2019 e che a Budapest potrà contare sull’apporto di oltre 12mila tifosi. In tema di novità, invece, occhio alle danesi dell’Esbjerg: quinta partecipazione alla competizione più prestigiosa e prima volta in Final4, ma organico con tante giocatrici d’esperienza. In copertina c’è Henny Reistad, 23enne norvegese che lo scorso anno aveva trascinato il Kristiansand alla vittoria del titolo siglando ben 12 reti in finale. Sempre lei, con 86 gol, è la migliore marcatrice del club scandinavo. Le magiare sul fronte opposto – battute quest’anno una sola volta in 16 partite – annoverano in organico il centrale Stine Oftedal, migliore al mondo nel suo ruolo e autentica protagonista della storia recente della pallamano mondiale.