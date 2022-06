Europei di Tel Aviv, le Farfalle azzurre vincono l'argento

Le Farfalle azzurre si confermano vice campionesse d'Europa come a Varna 2021. Un argento che vale oro per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris c he salgono sul secondo gradino del podio all around ai campionati europei di Tel Aviv con il totale, sui due attrezzi, di 69.650 punti. La squadra nazionale, allenata dalla dt Emanuela Maccarani e dallo staff dell'Accademia di Desio, finisce dietro ad Israele, oro con 69.950 punti e davanti all'Azerbaijan, bronzo con 65.400. Quarto posto per la Bulgaria, a quota 64.150.

Medaglia d'argento e finali di specialità

Reduci da tre medaglie d'oro alla Coppa del Mondo di Pesaro, le Avieri dell'Aeronautica Militare hanno iniziato il concorso generale nel primo gruppo, partendo ai 3 nastri e 2 palle, montato sulle note di un medley "Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men" di Bergesen/Phoenix e valutato con 34 punti netti. Nella rotazione successiva è stata la volta dei 5 cerchi dove hanno totalizzato 35.650 punti - nonostante una piccola perdita sulla preparazione della collaborazione finale - e con cui hanno fatto ballare il pubblico dell'Expo di Tel Aviv con la canzone di Michael Jackson "They don't care about us". Le Farfalle si assicurano quindi non solo le finali di specialità di domani ma anche la medaglia d'argento per team, data dalla somma degli otto punteggi di qualifica delle individualiste e i due dei gruppi di oggi. L'Italia dei piccoli attrezzi si posiziona quindi al secondo posto con 325.600 vincendo la medaglia d'argento dietro alla Bulgaria, oro con 333.150 punti e davanti alla padrona di casa, Israele, sul terzo gradino del podio con il complessivo di 324.300 punti. Le azzurre della ritmica si confermano ancora come vice campionesse nel team ranking così come è avvenuto al Mondiale di Kitakyushu, in Giappone, lo scorso anno.