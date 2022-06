Disavventura "sportiva" per il presidente degli Stati Uniti. Joe Biden si trova nella sua casa in Delaware e con la moglie ha fatto un'uscita in bici. Ma per salutare un gruppetto di cittadini che lo aspettava a bordo strada si è fermato ma al momento di scendere dalla bici ha incastrato il piede nel raggio della bici ed è caduto. Nessuna conseguenza per il presidente, che ci ha scherzato sopra con i giornalisti e con i presenti. IL VIDEO