Raffaeli nella storia: doppio oro agli Europei

La 18enne di Chiaravalle ha vinto la medaglia d'oro al cerchio e alle clavette, oltre all'argento alla palla, negli Europei in corso a Tel Aviv. La ritmica azzurra, nelle 37 edizioni precedenti della rassegna continentale, non aveva mai centrato un podio individuale

Sofia Raffaeli scrive la storia agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv. La 18enne italiana ha vinto la medaglia d 'oro al cerchio e alle clavette , oltre a conquistare un argento alla palla. È record perché nelle 37 edizioni passate degli Europei la ritmica azzurra non aveva mai raggiunto il podio a livello individuale. Dopo il quarto posto nel concorso generale, Raffaeli si è rifatta nelle finali di specialità . L'italiana, al cerchio, ha chiuso l'esercizio con il punteggio di 36.000 davanti all'israeliana Daria Atamanov e alla bulgara Boryana Kaleyn. Alle clavette, invece, ha collezionato un punteggio complessivo di 34.550, precedendo nuovamente l'israeliana Atamanov e alla slovena Ekaterina Vedeneeva.

Chi è Sofia Raffaeli

Classe 2004, nata a Chiaravalle in provincia di Ancona, Raffaeli è allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano. L'azzurra ha esordito a livello senior nel 2021 e ha vinto subito la medaglia di bronzo nel cerchio ai Mondiali svolti in Giappone. Raffaeli vanta un altro record visto che è la prima e unica ginnasta italiana ad aver vinto un oro nel concorso generale di Coppa del Mondo (Atene 2022, poi il bis a Baku). "Un oro storico. Congratulazioni Sofia! #LaPrimaDonna" ha scritto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti in un tweet riferendosi alla medaglia conquistata da Sofia Raffaeli nella finale di specialità al cerchio agli Europei.