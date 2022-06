Oro delle Fate, quattro medaglie nel karate

Cinque medaglie per l'Italia nel primo giorno di gara ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Orano (Algeria). Oro per le Fate nel concorso generale, altro quattro medaglie nel karate con un argento (Luca Maresca) e tre bronzi (Busà, Brunori, Mangiacapra)

Prime medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. La più preziosa arriva dalla ginnastica artistica dove le Fate hanno vinto l' oro nel concorso generale. Il gruppo composto da Asia D'Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Angela Andreoli e Alice D'Amato ha collezionato 161,95 punti, chiudendo davanti a Francia (156,6) e Spagna (148,45).

Quattro medaglie nel karate

Ricco bottino nel karate dove l'Italia ha portato a casa quattro medaglie. Luca Maresca ha conquistato l'argento nella categoria 67 kg. Il 28enne napoletano ha perso in finale il greco Dionysios Xenos. Solo un bronzo nei -75 kg, invece, Luigi Busà. Il campione olimpico di Tokyo e portabandiera italiano ai Giochi del Mediterraneo non è riuscito a ripetersi, eliminato nei quarti di finale. Ottenuta la finale per il bronzo ai ripescaggi grazie al successo sullo spagnolo Bargados, Busà ha avuto la meglio sul croato Enes Garibovic. Stesso risultato tra le donne anche per Veronica Brunori nei -55 kg e Alessandra Mangiacapra nei -61 kg.