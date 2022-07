Tiro a segno, è grande Italia alla Coppa del Mondo

A Changwon- in Corea del Sud- dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, è grande Italia. Nel concorso individuale maschile di pistola ad aria compressa dai 10 metri, il veterano Luca Tesconi e il giovane Paolo Monna riescono entrambi a salire sul podio prendendosi il secondo e il terzo posto, nella gara vinta dal fortissimo serbo Damir Mikec. A dieci anni esatti dall'argento di Londra 2012, sempre in questa specialità, Luca Tesconi sembra essere sportivamente rinato, come hanno dimostrato anche le due recenti medaglie di bronzo ottenute ai Giochi del Mediterraneo (nell'individuale e nel Mixed Team), mentre Paolo Monna si è confermato una volta di più una delle speranze italiane in vista dei Giochi di Parigi 2024.