Lebron e Galan dominatori: vincono anche a Parigi

La coppia numero uno del padel mondiale ha conquistato il secondo major stagionale dopo quello di Roma battendo in 3 combattutissimi set gli argentini Tello e Chingotto. Per gli spagnoli si tratta del quarto torneo vinto in stagione, ottenuto dopo la settima finale consecutiva, a testimonianza di quello che è un vero e proprio dominio quasi incontrastato Condividi

Almeno questa volta una partita c’è stata, e che partita! Ma alla fine i campioni sono ancora e sempre loro. Juan Lebron e Alejandro Galan, i dominatori del padel moderno, bissano il successo del Foro Italico e si impongono sul centrale del Roland Garros, il mitico Philippe-Chatrier, riorganizzato per l’occasione dalla Premier Padel, il nuovo circuito mondiale che promette di rivoluzionare il movimento e che dopo Doha e Roma faceva per l’appunto tappa a Parigi. Anche se, come detto, il successo dell’incontrastata coppia numero uno al mondo è stato reso più complicato del previsto dagli avversari di turno della loro settima finale consecutiva, il duo argentino Chingotto-Tello, capaci di trovare una piccolissima crepa nel gioco degli spagnoli nel secondo set, dopo un primo parziale perso molto più nettamente di quello che dica il punteggio.

E così, per la prima volta in questo torneo, Lebron e Galan si sono ritrovati costretti a giocare una partita vera, dopo le due passeggiate tra quarti e semifinale nei quali hanno concesso ai rispettivi avversari, non proprio i primi arrivati, la miseria di 5 game sui 29 giocati (6-2, 6-2 contro la coppia Bela-Coelho; 6-1, 6-0 contro Stupa e Lima). Merito, o colpa (vedete voi), sia dello strapotere tecnico-atletico-tattico dei due numeri 1 che da qualche anno oramai hanno cambiato il modo di interpretare questo sport (molto più offensivo, rapido e aggressivo) ma anche delle condizioni particolari del campo installato sul Philippe-Chatrier, già veloce ma ulteriormente accelerato dal sole che per tutto il giorno batteva sulle pareti di vetro aumentando il rimbalzo delle palline. Una manna per Lebron e Galan, entrambi fortissimi dall’alto grazie ai loro poderosi kick coi quali quasi sempre sono in grado di far tornare nel loro campo gli smash; e un incubo per i loro avversari, costretti a trovare soluzioni alternative ai pallonetti e a giocare dunque quasi sempre a filo rete, aumentando sensibilmente il rischio di errori gratuiti e senza avere garanzie di riuscire comunque a metterli in difficoltà.

Un vero e proprio rompicapo insomma. Che Chingotto e Tello però, dopo aver perso il primo set 6-3 per un solo break ma senza mai riuscire a costruirsi occasioni per strappare il servizio agli spagnoli, sembravano sul punto di risolvere. Nel secondo parziale, infatti, i due argentini sono stati impeccabili nei loro turni di servizio (tenuti molto più facilmente rispetto a quelli anche vinti del primo set) e hanno iniziato a incrinare le pur molte certezze di Lebron e Galan, costretti a giocare non più nella loro comfort zone e improvvisamente più fallosi del solito. La potenza del “gato” Tello e le straordinarie doti difensive del “raton” Chingotto hanno poi fatto il resto, portando la partita sul 5-4 a loro favore e servizio ai propri avversari. Ed è qui che è avvenuto una sorta di miracolo: tra l’entusiasmo dei tifosi francesi, molto meno rumorosi del delirio romano del Foro che aveva accolto i nuovi eroi dello sport forse più praticato in Italia in questo momento, i due argentini sono riusciti a strappare il servizio con due scambi assolutamente fenomenali sul 30-30, forzando la finale a un terzo set che significava per Lebron e Galan dover ricominciare tutto da capo.