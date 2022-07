Sportiva, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale: ci sono dolore e sgomento nel mondo dello sport per Anna Claudia Cartoni, la donna dispersa nell'incidente avvenuto questo sabato tra un motoscafo e una barca a vela nelle acque antistanti Porto Ercole nell’Argentario. "Siamo sconvolti – confessa il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi –. Un pilastro della nostra federazione. Il suo lavoro, svolto con dedizione, serietà e tanta passione, la sua esperienza a bordo pedana come valore aggiunto". "Una delle sue figlie più amate - si legge sul sito della FGI -. Una donna eccezionale che, malgrado la sofferenza per la disabilità della figlia (a lei ha dedicato la sua vita e anche un libro: 'Irene sta carina, una vita a metà'), aveva sempre il sorriso sulle labbra e un modo gentile ed ottimista di affrontare un’esistenza difficile".