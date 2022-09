Storica Raffaeli: è oro nel cerchio e nella palla

La 18enne azzurra entra nella storia della ginnastica ritmica portando a casa le prime due medaglie d'oro in assoluto per l'Italia in prove individuali ai Mondiali in corso a Sofia: una nel cerchio e una nella palla, dove l'altra italiana, Milena Baldassarri, ha conquistato un bellissimo bronzo

Dal cerchio alla palla, la storia per Sofia Raffaeli non cambia. O meglio viene stravolta e riscritta. Perché la 18enne marchigiana entra di diritto nell’albo dello sport italiano portandosi a casa non una bensì due straordinarie medaglie d’oro, per l’appunto nel cerchio e nella palla, ai Mondiali di ginnastica ritmica appena cominciati a Sofia. Una vera e propria impresa, considerato che mai nessuna azzurra era riuscita a vincere un oro in una prova individuale di una rassegna iridata e la piccola Sofia in una sola giornata se ne è appesa al collo ben due. Samantha Ferrari bronzo alle clavette nel 1991, Alexandra Agiurgiuculese era sempre di bronzo alla palla e Milena Baldassarri argento al nastro sempre a Sofia nel 2018, infine ancora Sofia Raffaeli bronzo l’anno scorso a Kitakyushu: era questo sinora il palmares azzurro, che si arricchisce, oltre dei due ori, anche di un bronzo conquistato da Milena Baldassarri nella palla.