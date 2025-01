Con un video postato sui propri profili social, Mikaela Shiffrin ha annunciato il suo rientro in pista dopo l'infortunio che, due mesi fa, le aveva impedito di proseguire la sua Coppa del Mondo . "Courchevel 30 gennaio. Ci vediamo presto" , queste le parole scritte dalla sciatrice americana, che quindi rivedremo in pista nello slalom francese di Courchevel , ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Saalbach (dal 4 al 16 febbraio).

Obiettivo 100 vittorie in Coppa del Mondo

Shiffrin, grande assente da ormai due mesi, era caduta durante la seconda manche del gigante di Killington, riportando una serie di traumi e un'abrasione al fianco per la quale ha dovuto subire anche un intervento. Il tutto è avvenuto mentre cercava di conquistare la sua centesima vittoria in Coppa del Mondo: motivo per cui il suo obiettivo, da Courchevel in avanti, sarà proprio quello di puntare a questo storico traguardo.