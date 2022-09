Papa Francesco: "Sport alleato per costruire pace"

Il messaggio del Pontefice ai partecipanti del convegno “Sport for all”, tenutosi in Vaticano: “Per raggiungere obiettivi alti serve fare gioco di squadra, la Chiesa è vicina allo sport -queste le parole del Papa- Lo sport è di casa nella Chiesa, è un generatore di comunità. Oggi abbiamo bisogno di una pedagogia di pace, se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace. Lo sport può diventare una via di riscatto, per recuperare dignità”