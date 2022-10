Moroni e Schenk campioni italiani boulder

Schenk, quarto nella combinata del campionato europeo a Monaco (lead e boulder) e Moroni, settima nella stessa competizione tedesca si candidano così come due tra le più accreditate speranze azzurre per le Olimpiadi di Parigi. Sul podio maschile l’argento è per il compagno di squadra FFOO, anche lui di Santa Cristina, Michael Piccolruaz. Bronzo invece per Michele Bono della Big Up Cuneo. Tutto piemontese anche il restante podio femminile. Dietro la tigre genovese al secondo posto si è piazzata infatti la neoconvocata in Nazionale Irina Daziano della InOut Chiusa di Pesio, e la cuneese Giorgia Tesio, in maglia Esercito.

A premiare i campioni dell’arrampicata sportiva, assieme al presidente federale, Davide Battistella, anche il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il presidente del Coni Lazio e consigliere nazionale del Coni, Riccardo Viola. La prossima settimana ad Arco di Trento si disputerà il campionato italiano della specialità Lead.