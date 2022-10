La tua casa azzurra dello sport

Sky celebra- sulle note di “Tutti i miei ricordi”, brano di Marco Mengoni tratto dal suo ultimo album Materia (Pelle)- le campionesse azzurre e i campioni azzurri che ci hanno fatto emozionare in questi mesi. Medaglie, coppe, risultati inaspettati e successi difficili da dimenticare. Dal nuoto al volley, dal basket all’atletica, per arrivare ai ragazzi della squadra di Davis del tennis. Tutti eventi che avete seguito su Sky Sport, sempre più “La tua Casa dello Sport”. Azzurra.

Un’estate al vertice per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, indimenticabile, che sarà per sempre nei nostri ricordi. Perfetto l’abbinamento con un numero uno come Marco Mengoni, che nei giorni scorsi in concomitanza con l’uscita dell’album Materia (Pelle) - per Epic Records Italy / Sony Music Italy - ha piazzato Tutti i miei ricordi, il primo singolo estratto dal disco, al 1° posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.