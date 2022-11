Qualificazioni mondiali, Italia-Bulgaria 26-19

Vittoria importante per l'Italia della pallamano nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2023. Nell'andata del primo turno le azzurre hanno vinto a Varna, in casa della Bulgaria, con un netto 26-19. Il vantaggio di sette reti accumulato in trasferta sarà la solida base da cui il capitano Ilaria Dalla Costa e le sue compagne ripartiranno il 6 novembre (domenica) nel match di ritorno in programma ne "La Casa della Pallamano" di Chieti. Il match, il cui inizio è fissato alle 18:30, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action. A Varna le azzurre vincono grazie ad un grande secondo tempo: sotto 12-9 dopo una prima frazione di gioco condizionata dai troppi errori, l'Italia ha ritrovato nella ripresa scioltezza e sicurezze, tradotte in due break (7-1 e 5-0) che hanno sovvertito le sorti del confronto. "Complimenti alla squadra per come ha reagito all'inizio del secondo tempo. Ora non montiamoci la testa: rimaniamo concentrati sull'obiettivo e chiudiamo il discorso in casa", ha detto a fine partita il tecnico Giuseppe Tedesco. La prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023 include 18 squadre coinvolte in nove scontri a eliminazione diretta. Le vincenti affronteranno in un secondo play-off, in primavera, le peggiori classificate degli Europei che si concluderanno il prossimo 20 novembre in Slovenia.