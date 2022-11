Pallamano, Italia-Bulgaria in diretta su Sky

A Chieti per il passaggio del turno. L’Italia femminile della pallamano domenica 6 novembre, alle 18:30 nel centro tecnico "La Casa della Pallamano" e in diretta su Sky Sport Action, sfiderà la Bulgaria nel ritorno del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023. Per le azzurre situazione di partenza quantomai favorevole: dopo il largo successo dell’andata (26-19), mercoledì scorso in trasferta a Varna, la squadra allenata da Giuseppe Tedesco dovrà preoccuparsi di difendere le sette reti di margine accumulate nell’economia del doppio confronto. In palio c’è l’accesso al secondo e ultimo turno pre-Mondiali, dove, nella primavera prossima, ad attendere in un ulteriore duello a eliminazione diretta ci saranno le dieci peggiori classificate a EURO 2022.

Le parole del capitano Dalla Costa

La Nazionale cercherà di ripartire dal secondo tempo di Varna, dov’era stata capace di ribaltare lo svantaggio maturato nella prima mezz’ora (12-9) e di rifilare nel primo quarto d’ora della ripresa un parziale di 13-4 alle avversarie. “È stata una Italia dai due volti – conferma il capitano Ilaria Dalla Costa – e di buono c’è senz’altro la reazione che abbiamo avuto nella seconda parte, quando siamo riuscite a giocare la nostra pallamano, a recuperare tanti palloni in difesa per portarci in vantaggio e vincere. In questa seconda partita dovremo cancellare invece quel primo tempo, quell’approccio che a Varna era stato a mio avviso condizionato anche dalla tanta voglia di fare risultato e di dimostrarci all’altezza. La Bulgaria verrà a Chieti per cercare di ribaltare la situazione. Non dobbiamo pensare al +7. Si riparte dal zero, dal principio. Ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico e vogliamo qualificarci al secondo turno”.