Doppio impegno per Luna Rossa: LIVE su Sky Sport

Dopo un giorno di riposo, si torna a regatare a Barcellona. Doppio impegno per Luna Rossa contro Ineos Britannia e American Magic. Vincendo, la barca italiana si garantirebbe il primo posto in classifica e la possibilità conseguente di scegliere la propria avversaria in semifinale. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

