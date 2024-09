Parte bene Luna Rossa che batte American Magic con tattica e manovre perfette. L'imbarcazione italiana tornerà in acqua alle 16.25 contro INEOS Britannia: una vittoria regalerebbe l'aritmetica del primo posto in classifica nel Round Robin. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport America's Cup e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

