World Skate Games, stasera la Cerimonia d'Apertura a Roma

Saranno quattro le regioni italiane ad ospitare i World Skate Games dal 6 al 22 settembre. L'evento globale, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella internazionale World Skate, conterà dodici campionati mondiali. Stasera a Roma la cerimonia d'apertura, in Piazza di Spagna alle 21

Per la prima volta l'Italia ospita i World Skate Games, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella internazionale World Skate. Dodici Campionati Mondiali all'interno di un evento globale in un festival della gioventù e dell'intrattenimento con 12.000 tra atleti e team che gareggiano in 600 competizioni. Stasera la cerimonia d'apertura a Piazza di Spagna alle ore 21; inclusività, spettacolarità e spirito di aggregazione saranno i temi dominanti dello show con lo sport ovviamente al centro della scena. A chiudere la cerimonia, la sfilata delle nazioni.