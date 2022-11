Caso ginnaste, la FGI si costituirà parte civile

La Federazione ginnastica si costituirà parte civile, nei casi in cui venissero accertate responsabilità individuali in sede giudiziaria, per le denunce di abusi psicologici subite da tecnici presentate da diverse atlete. Lo ha deciso un direttivo straordinario della Fig, come segno di "vicinanza alle ginnaste e di ferma volontà di fare chiarezza".