Il Masters di Gerusalemme si è chiuso con una medaglia storica per l'Italia. Alice Bellandi ha vinto l'oro nella categoria -78 kg, battendo nettamente in finale la francese Audrey Tcheumeo. La superiorità della judoka azzurra è andata ben oltre il wazari che recita il tabellone al termine del match: è stata una prestazione superlativa, di grande personalità, senza concedere mai spazi all'avversaria. La 24enne bresciana, atleta delle Fiamme Gialle, diventa così la prima donna nella storia del judo italiano a vincere un oro in questa competizione così prestigiosa, dato che assegna punti pesanti in chiave qualificazione olimpica (l'oro al Masters vale ben 1800 punti, quasi allo stesso livello del titolo mondiale che vale 2000 punti). Risultato storico anche per l'Italia, che torna da Gerusalemme con 3 medaglie, il miglior bottino di sempre per gli azzurri del judo in un Masters: oro per Alice Bellandi (-78 kg), bronzo per Odette Giuffrida (-52 kg) e bronzo per Assunta Scutto (-48 kg). Prossimo appuntamento per la Nazionale italiana sempre in Israele, a febbraio, con il Grand Slam di Tel Aviv.