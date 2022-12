Pallamano, Supercoppa a Salerno e Conversano

Il Supercoppa Day della pallamano incorona Jomi Salerno e Conversano . Nella Casa della Pallamano di Chieti le formazioni campana nel femminile e pugliese nel maschile scrivono ancora una volta il loro nome nell’ albo d’oro , difendendo in ambedue i casi il titolo già conquistato nelle ultime due stagioni. Entrambe rafforzano il record di success i nella competizione: sette volte Salerno, tutte raccolte nel decennio 2012-2022, a cui seguono le sei di Conversano tra il 2006 e oggi. Tutto accade in un pomeriggio pieno di emozioni, in cui l e sfidanti Brixen Südtirol e Raimond Sassari hanno venduto carissima la pelle in due incontri dai ritmi forsennati e con il pubblico della pallamano che ha ancora una volta gremito gli spalti del centro tecnico federale.

Sette volte Salerno, sei per Conversano!

Salerno trionfa un anno dopo l’ultimo titolo sollevato al cielo dal suo capitano, Pina Napoletano. E lo fa contro il Brixen Südtirol, la stessa avversaria che le aveva tolto dalle mani Scudetto e Coppa Italia nella passata stagione. Il match termina 22-21 con la decisiva parata dell’estremo difensore portoghese Daniela Pereira che decide le sorti dell’incontro. Tra i tanti numeri, la gara segna la prima volta di un allenatore vincitore del trofeo al maschile e al femminile: è Francesco Ancona, salito sul gradino più alto del podio prima con la Junior Fasano e ora con Salerno. Emozioni anche nel match che incorona, per il terzo anno consecutivo, il Conversano come regina maschile del Supercoppa Day. Anche qui le statistiche sono tanti: sesta vittoria di sempre, 34esimo trofeo in carriera – tra campo e panchina – per Alessandro Tarafino e prima coppa da capitano per Jacopo Lupo. Finale: 30-29, anche in questo caso con un portiere, Pasqualino Di Giandomenico, che finisce in copertina grazie all’intervento che, allo scadere, difende il decisivo vantaggio pugliese. Ora pausa natalizia. Sullo sfondo c’è la ripresa del campionato, a gennaio, seguita dal 2 al 5 febbraio dall’appuntamento delle Finals di Coppa Italia.