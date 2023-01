Emanuela Maccarani è stata sospesa dal ruolo di direttrice tecnica ma continuerà a essere l'allenatrice della nazionale italiana di ginnastica ritmica in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Questa la decisione presa dalla Federginnastica al termine del Consiglio federale riunitosi oggi, giovedì 12 gennaio, al Coni. All'ordine del giorno la decisione sulla coach delle azzurre, deferita negli scorsi giorni dalla Procura federale insieme con l'assistente Tishina per presunti maltrattamenti e abusi dopo le denunce di alcune ex ginnaste. Accuse per le quali le due sono indagate anche dalla giustizia ordinaria, nello specifico dalla Procura di Monza. L'annuncio è stato dato ai cronisti dal presidente federale Gherardo Tecchi: "La direzione tecnica alla Maccarani non è stata confermata, la prendo io ad interim - le sue parole -. È una scelta mia dopo aver sentito anche Malagò. Lei continuerà solo ad allenare la squadra nazionale". Ancora Tecchi: "Se la Maccarani accetterà? Io non devo sentire nessuno - ha aggiunto -. Si tratta di un ridimensionamento. Ora lei penserà e deciderà: il suo compito adesso è portare le ragazze alle Olimpiadi. Se vuole bene alle sue ragazze e all'Italia la Maccarani accetterà di restare allenatrice ma non dt".