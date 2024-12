Ora è ufficiale: Lindsey Vonn farà il suo ritorno nella tappa di Saint-Moritz il 21 e 22 dicembre , per il secondo e terzo Super-G di questa Coppa del Mondo . La FIS (Federazione Internazionale dello Sci) aveva infatti reso noto che la sciatrice americana aveva fatto richiesta di una "wild card" per partecipare alla tappa di St. Moritz . Ora, all'età di 40 anni e dopo quasi sei anni dal ritiro, la Vonn parteciperà ufficialmente alla seconda tappa di velocità. Il tutto è stato reso noto con un video pubblicato dal profilo Instagram Red Bull - sponsor storico della sciatrice - in cui si vede e sente la ex numero 1 del Mondo: "Sembra che St. Moritz sia un bel posto in questo periodo dell'anno".

Le tappe necessarie prima di St. Moritz: Copper Mountain e Beaver Creek

La Vonn ha abbandonato gli scii nel 2019 dopo una serie di gravi infortuni, per poi ritornare in pista quest'anno a seguito di un intervento chirurgico per sostituire parte del ginocchio destro con una protesi in titanio. Per poter prendere parte ai due Super-G a Saint Moritz, l'82 volte vincitrice di gare di Coppa del Mondo, ha dovuto partecipare ad alcune gare di test: nelle scorse settimane ha gareggiato in due Super-G a Copper Mountain (Usa), classificandosi 19/a e 24/a, mentre in questi giorni l'americana si trova a Beaver Creek (dove troviamo anche Sofia Goggia e Federica Brignone), facendo da apripista nelle prove della discesa insieme con un Super-G.