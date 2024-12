L'azzurra torna finalmente in gara dopo il grave incidente del 5 febbraio scorso, con frattura di tibia e malleolo. L'appuntamento è sulla famosa e difficile pista ''Bird's of Prey'' con la prima discesa che le ragazze sono chiamata affrontare su questo tracciato. Occhi puntati anche su Federica Brignone, mentre gli uomini gareggiano in Val d'Isere

Il gran giorno è finalmente arrivato. Oggi Sofia Goggia torna in gara dopo il grave incidente del 5 febbraio scorso, con frattura di tibia e malleolo. L'appuntamento è con la Coppa del mondo sulla famosa e difficile pista ''Bird's of Prey'' di Beaver Creek con la prima discesa che le ragazze sono chiamata affrontare su questo tracciato. Poi domenica ci sarà un superG, disciplina che qui ha un solo precedente per le donne con vittoria dell'americana Lindsey Vonn. La campionessa USA, che torna in coppa cinque anni dopo il ritiro dall'agonismo, farà da apripista nella discesa per cominciare a gareggiare veramente nella prossima settimana in quel di St. Moritz. "Sto bene e sono positiva. La pista è bella e difficile, molto tecnica in diversi passaggi dove le gigantiste si trovano a loro agio", ha detto Sofia - che nella seconda prova ha ottenuto un eccellente secondo tempo e nell'ultima ha dominato su un tracciato però accorciato di ben 30 secondi nella parte più' tecnica per una nevicata in quota - dunque ha sicuramente delle buone carte da giocare. E questo anche se la bergamasca ammette "che la decisione di togliere in questa ultima prova la parte alta piu' tecnica ''la ha certamente favorita" mentre lei avrebbe "preferito provarla perché è il tratto in cui ho fatto maggior fatica" nelle alte prove. Ma niente paura, ha assicurato Sofia: "lo farò direttamente in gara".

Grande attesa per Federica Brignone

Analogo è il discorso per Federica Brignone che è soprattutto gigantista, e dunque più tecnica, e nelle prime due prove, con una squadra azzurra delle ragazze jet assolutamente competitiva nel suo complesso, ha messo a segno un primo ed un terzo tempo. Il tutto mentre la terza prova a causa di una nevicata è stata fatta su un tracciato tagliato in quota di più di 30 secondi. Per questo sarà anche da considerare poco indicativo ma Sofia lo ha comunque dominato e Federica ha ottenuto l'8/o tempo. Davvero niente male come dimostrazione di forza in tutte le condizioni. Insomma per oggi e domani a Beaver ci si può attendere ancora una volta un'Italia grande protagonista e con Goggia e Brignone pronte a regalare ai tifosi nuove grandi emozioni.