Super Italia, è oro nella 4x50 sl mista

Arriva il primo oro per l’Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Ed è un successo pesante quello della 4x50 mista mix, ossia uomini e donne, perché è la consacrazione della velocità azzurra: un settore maschile ormai solidissimo, sempre sul podio dal 2020 in ogni staffetta veloce, ma unisce la crescita del movimento femminile. Italia brava a sfruttare l’ingenuità degli Stati Uniti d’America, eliminati in batteria con il nono tempo, primi degli esclusi. Fra gli azzurri un cambio rispetto alle eliminatorie del mattino: fuori il capitano della nazionale Lorenzo Zazzeri, con qualche problemino fisico, dentro Alessandro Miressi non certo un cinquantista puro ma comunque in buona condizione. Ad aprire la staffetta un eccellente Leonardo Deplano, poi un ottimo Miressi a dare il cambio a Silvia Di Pietro, esperta anche nel giocarsi tutto con un cambio lanciatissimo e per chiudere la diciottenne Sara Curtis. L’astro nascente della nostra nazionale non sente tremare le gambe per l’emozione e con la maturità di una veterana sorpassa il Canada e porta la nostra staffetta al primo titolo mondiale di sempre in questa specialità, in cui l’Italia non era nemmeno mai salita su un podio mondiale. Bronzo alla Polonia che lascia la Russia, sotto bandiera degli Atleti Neutrali giù dal podio.