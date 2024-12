Italiani protagonisti a Dubai per l'XCAT

Il Mondiale XCAT ha raccontato una storia italiana di quelle che animano i tifosi italiani. La famiglia Schiano ha monopolizzato il podio, centrando gara 1 e mettendo una seria ipoteca sulla conquista del campionato. Rosario e Giuseppe, assistiti dal padre Antonio detto “Tonino”, sono stati protagonisti di una gara estremamente accorta. Hanno regolato e marcato stretto in partenza l’equipaggio svedese di Swecat, lasciando sfogare gli inglesi Williams/Campbell dell’equipaggio GB che in partenza sono stati i più veloci. Controllando il consumo del carburante con un catamarano estremamente ben bilanciato a metà dei 15 giri previsti, sono stati protagonisti di una grande rimonta che li ha proiettati sul primo gradino del podio. Hanno così aumentato di 18 punti il proprio vantaggio in classifica generale proprio su Swecat e guardano con fiducia a gara due di domenica. In palio ci sono ancora 70 punti e tutto puo’ succedere, ma la compattezza di questa famiglia napoletana e l’entusiasmo che ha messo in questo campionato e questa gara, fanno la differenza. Proprio come la differenza l’ha fatta lo scambio di volante in una esibizione durante il Rally di Monza: Marco Bonanomi ha chiesto a Rosario Schiano di fargli da navigatore. Andrea Rossetto suo compagno di squadra ha lasciato di buon grado il sedile per poi riprendere la competizione assieme al pilota brianzolo, vincendo la prova grand prix. Favore ricambiato con l’equipaggio Bonanomi/Rossetto che si è presentato a Dubai con l’idea di fare un’esibizione sul catamarano 96. Scambio riuscito con adrenalina a mille e soprattutto con il primo gradino del podio a favore degli italiani. Il verdetto a domenica, ma i punti in classifica sono un ottimo margine per ben sperare.