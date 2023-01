Emanuela Maccarani, allenatrice della Nazionale di ginnastica ritmica ma sollevata dall'incarico di DT dopo essere stata deferita per presunti maltrattamenti e abusi verbali nei confronti di alcune atlete, si difende al microfono di Sky: "Cattiverie non ce ne sono, questo sport non è per tutti. Forse si poteva fare meglio, ma nessuno ti obbliga a restare". Guarda il video dell'intervista

MACCARANI NON E' PIU' DT DELL'ITALIA