Momenti di paura per Conor McGregor, investito ad alta velocità da una macchina mentre si stava allenando con la sua bicicletta: "Grazie a Dio non era ancora il mio tempo, il judo e il wrestling mi hanno insegnato come cadere per terra. Potevo essere morto, sono fortunato"

Paura per Conor McGregor, investito mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta in una strada di campagna in Irlanda. La stella delle MMA, che non combatte in Ufc dal 2021, ha raccontato la disavventura con un post su Instagram: "Sono appena stato colpito da una macchina. Mi ha colpito a tutta velocità, ma grazie a Dio non era ancora il mio tempo. E ringrazio anche la lotta e il judo, avere una certa consapevolezza su come cadere mi ha salvato la vita. Potevo essere morto, ragazzi. Sono fortunato ad avere ancora la mia vita qui con me”. McGregor, che è uscito illeso dall'impatto, ha poi chiesto un passaggio all'investitore, facendosi riaccompagnare a casa.