Pallamano, Danimarca-Francia su Sky alle 21

I danesi difendono il titolo e cercano il record a Stoccolma: in caso di successo, sarebbero la prima squadra della storia a trionfare in tre occasioni consecutive. Dall’altro lato i campioni olimpici della Francia. Diretta del match su Sky Sport Arena dalle 21:00



Campioni mondiali contro campioni olimpici. Stasera (domenica), alle 21:00 e in diretta su Sky Sport Arena, Danimarca e Francia saranno una contro l’altra nella finale dei 28esimi Campionati Mondiali di pallamano. Dopo quasi tre settimane di gare tra Svezia e Polonia, questa sera squadre in campo alla Tele2 Arena di Stoccolma, palasport che ancora ribolle dopo la serata di venerdì scorso in cui, davanti a 22mila spettatori, i francesi hanno eliminato la formazione di casa in semifinale.



Dodici anni dopo Danimarca e Francia tornano a sfidarsi in una finale mondiale a distanza di dodici anni dall’ultima volta: era il 2011, si giocava sempre in Svezia – ma a Malmö – e servirono i supplementari per consegnare ai Bleus il quarto dei sei titoli iridati in bacheca. Stavolta però il trend è un po’ diverso. La Danimarca ha trionfato nel 2019 e nel 2021 e, con la finale di stasera, punta a diventare la prima squadra in grado di compiere il three-peat.