A Milano la 6^ edizione della "Run for Mem"

Si è svolta a Milano la sesta edizione della Run For Mem, una corsa non competitiva organizzata dalle Comunità ebraiche per ricordare e riflettere sulla tragedia della Shoah. Presente anche il Presidente del Senato. La partenza al Memoriale della Shoah, alla Stazione centrale, e arrivo alla Sinagoga di Milano

Si è tenuta a Milano la sesta edizione della Run For Mem, la corsa non competitiva organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per ricordare e riflettere sulla tragedia della Shoah. Il Memoriale della Shoah presso la Stazione Centrale di Milano è stato scelto come sede di partenza: da qui migliaia di ebrei e oppositori politici tra il 1943 e il 1945 furono caricati su vagoni merci, trasportati al sovrastante piano dei binari e, una volta posizionati alla banchina di partenza, agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz- Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento. Il 30 gennaio 1944, in piena “soluzione finale”, dal quinto raggio del carcere di San Vittore giunsero 605 ebrei destinati ad Auschwitz: di questi soltanto 22 sopravvissero, tra di loro la senatrice a vita Liliana Segre, allora tredicenne.