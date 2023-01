Pallamano, Danimarca è ancora campione del Mondo

Danimarca campione del mondo e nella storia della pallamano. A Stoccolma, davanti ai 23mila spettatori della Tele2 Arena, gli scandinavi confermano il loro dominio globale, battono 34-26 la Francia in finale e conquistano il terzo titolo iridato consecutivo. Un traguardo, questo, che mai nessuno prima d’ora aveva raggiunto al maschile. Percorso netto, da imbattuta dopo nove partite giocate tra Svezia e Polonia, per la squadra dei record allenata dal tecnico Nikolaj Jacobsen, il pilota di macchina pressoché perfetta. Anche in finale, com’era accaduto già nella semifinale contro la Spagna, la Danimarca passa in vantaggio, allunga fino al 12-7 e regge al ritorno di una Francia apparsa più scarica, ma ugualmente combattiva e rimasta in partita fino alle battute conclusive. Doveva essere la Danimarca di Mikkel Hansen e invece, con la superstar di Helsingør apparsa sottotono e con un solo gol realizzato, la scena è tutta del 22enne Simon Pytlick e del 23enne mancino Mathias Gidsel, miglior marcatore (60) ed MVP del torneo. Decisivo anche il solito Niklas Landin fra i pali: sua la parata sul penalty di Melvyn Richardson che, sul 32-29 al 58’, spegne ogni velleità di rimonta francese. Per i Bleus è la seconda sconfitta in otto finali disputate tra il 1993 e oggi.