Lindsey Vonn annuncia il ritorno in pista

82 vittorie in Coppa del Mondo. 4 coppe generali. 16 di specialità. Tre medaglie olimpiche. L’oro a Vancouver 2010. Sono passati 5 anni dal suo ritiro agonistico dopo 18 stagioni in Coppa del Mondo. Ora il clamoroso annuncio: vuole riprovarci. La regina della velocità Lindsey Vonn, 40 anni compiuti lo scorso 18 ottobre, ha anticipato in un’intervista al New York Times la propria decisione, poi ufficializzata da un comunicato della federazione sci statunitense che la riaccoglie in nazionale con effetto immediato: “Tornare a sciare senza provare dolore è stato un viaggio incredibile” ha dichiarato. Vonn è tornata ad allenarsi dopo un intervento, ad aprile, dove le è stato ricostruito parte del ginocchio destro con l’applicazione di una protesi di titanio. L’ultima sua apparizione risale al 10 febbraio 2019 ai Mondiali di Are chiusa con la medaglia di bronzo nella prova di discesa libera. Una decisione clamorosa sulla scia di quella di un altro grande campione come Marcel Hirscher. Le voci di un suo possibile ritorno circolavano da tempo. Resta ora da capire quanto potrà essere competitiva e quando deciderà di scendere di nuovo in pista. Non è così impossibile pensare di vederla al cancelletto delle sfide olimpiche di Milano Cortina 2026, sull'Olympia delle Tofane. Intanto tra un mese a Beaver Creek in calendario c’è la prima tappa di velocità della Coppa del Mondo e Lindsey potrebbe non essere solo l’apripista.