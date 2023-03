Pallamano, qualif. Euro2024: Italia-Lettonia 36-23

Vincente e convincente: è l’Italia della pallamano che, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, ieri (giovedi) ha battuto 36-23 la Lettonia e conquistato la sua prima vittoria nel Gruppo 8 di qualificazione agli EHF Euro 2024. Scarto di 13 reti, divario che avrà un enorme peso specifico nel match di ritorno del prossimo 12 marzo a Valmiera. Fra tre giorni l’Italia sarà infatti chiamata a chiudere i conti per il terzo posto, per poi spostare mente e sguardo alla sfida – a quel punto decisiva – del 27 aprile contro la Polonia, a Vigevano. Primo tempo interlocutorio, ma Italia sempre in vantaggio e mai apparsa realmente in difficoltà. Avanti subito sul 4-1, la formazione azzurra, trascinata dalle giocate del suo veterano Pablo Marrochi e dalla verve dei tanti giovani in rosa, incassa il 7-7 avversario e poi fugge via. Intervallo chiuso in vantaggio sul 15-10. Nella ripresa gli azzurri prendono il largo. Gol per i 17enni Christian Manojlovic e Tommaso De Angelis, per l’esordiente Davide Pugliese e, tra le tante nuove leve, per il mancino Leo Prantner, tra i più in forma.