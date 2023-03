Conti e Macii terzi dopo il corto: è già record

Azzurri al terzo posto della classifica dopo il programma corto che ha aperto il programma dei Mondiali di pattinaggio di figura. I campioni d'Europa in carica, che puntano al podio, hanno ritoccato di quasi tre punti il loro primato personale e con il punteggio di 73.24

La coppia azzurra di artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii è al terzo posto della classifica dopo il programma corto che ha aperto il programma dell'edizione 2023 dei Mondiali di pattinaggio di figura. I freschi campioni d'Europa, che puntano al podio, hanno ritoccato di quasi tre punti il loro primato personale e con il punteggio di 73.24 sono in terza posizione e vicini alla seconda , detenuta dagli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazer (74.64). Gli americani, campioni del mondo in carica, sono però stati penalizzati da una caduta, che li allontana dagli annunciati avversari per l'oro, i giapponesi Riku Myura-Ryuichi Kihara, che hanno ottenuto un punteggio di 80.72. Dietro ai due italiani, molto vicini, ci sono i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps (72.81) e subito dopo gli statunitensi Emily Chan-Spencer Akira Howe, dal canto loro quinti (70.23). Il programma libero delle coppie di artistico si svolgerà nella notte europea fra oggi e domani.