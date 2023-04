Artistica, oro all'Italia con la squadra maschile

Successo storico per i colori azzurri. L'Italia della ginnastica artistica, infatti, vince per la prima volta nella storia la medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco Macchiati e Marco Levantesi hanno preceduto, con 249.526 punti la Turchia (argento) e la Gran Bretagna (bronzo). Mai dal 1961 l'Italia al maschile aveva conquistato la medaglia d'oro continentale in questa gara. L'ItalGam (Italia Ginnastica artistica maschile), quarta ai Mondiali di Liverpool nell'autunno scorso, sale di un gradino dopo la piazza d'onore continentale dello scorso agosto a Monaco di Baviera.